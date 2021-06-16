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Ereğli’nin kurtuluşunun 101. yılı kutlanacak

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediyesi, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılında çeşitli programlar düzenleyecek. 18 Haziran Cuma Günü Belediye Plaj Tesisleri ile Halk Kafe’nin de sezon açılışları gerçekleştirilecek.

ZONGULDAK 16.06.2021, 16:13
Ereğli’nin kurtuluşunun 101. yılı kutlanacak

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediyesi, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılında çeşitli programlar düzenleyecek. 18 Haziran Cuma Günü Belediye Plaj Tesisleri ile Halk Kafe’nin de sezon açılışları gerçekleştirilecek.

Kdz. Ereğli Belediyesi, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıldönümünde çeşitli programlar düzenleyecek.

18 Haziran Cuma Günü, saat 10.00’da Atatürk Anıtı’nda resmi program ile başlayacak kutlama etkinlikleri kapsamında Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından yaptırılan, kent tarihinde önemli bir yere sahip Orhan Gazi büstünün açılışı yapılacak.

Kurtuluş gününe özel Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Sevgi, Barış, Dostluk İçin Söyle’ Projesi’nin Galası Cehennemağzı Mağaraları’nda pandemi nedeniyle sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleştirilecek.

Gün içerisinde Sevgi, Barış Plaj Tesisleri ve Dostluk Mesire Alanı ile Halk Kafe’nin de sezon açılışları yapılacak.
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