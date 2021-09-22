banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Uygurlardan Hilton’a karşı boykot çağrısı
Uygurlardan Hilton’a karşı boykot çağrısı
Alzheimer'i önlemenin kanıtlanmış 10 yolu
Alzheimer'i önlemenin kanıtlanmış 10 yolu
Invest Gagauzia-2021 başlıyor!
Invest Gagauzia-2021 başlıyor!
Maç bitti saha kenarı karıştı!
Maç bitti saha kenarı karıştı!

Ereğlili sporcular yelken şampiyonasına damga vurdu

Bedensel Engelliler Yelken Türkiye Şampiyonası, 16-21 Eylül’de Mersin’de düzenlendi. Turnuvada, Kdz. Ereğli Belediyespor Paralimpik Yelken Takımı önemli başarılar elde etti.

ZONGULDAK 22.09.2021, 12:07
Ereğlili sporcular yelken şampiyonasına damga vurdu

Bedensel Engelliler Yelken Türkiye Şampiyonası, 16-21 Eylül’de Mersin’de düzenlendi. Turnuvada, Kdz. Ereğli Belediyespor Paralimpik Yelken Takımı önemli başarılar elde etti.

16-21 Eylül tarihlerinde Mersin’de düzenlenen Bedensel Engelliler Yelken Türkiye Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası seçme yarışlarına katılan Kdz. Ereğli Belediyespor Paralimpik Yelken Takımı, madalya ve kupalarla dönüyor.

‘Bedensel Engelliler Yelken’de büyük başarı

Yelken Antrenörü Talat Çerçioğlu nezaretinde müsabakalarda ter döken sporculardan Büşra Nur Çelik, gençlerde Türkiye birincisi, büyük kadınlarda Türkiye ikincisi, Furkan Erçin gençlerde Türkiye ikincisi olurken Atilla Altay da büyük erkeklerde Türkiye ikincisi oldu.

Madalya ve kupalarını alan sporcular büyük sevinç yaşadı.

Kdz. Ereğli Belediye ve Kulüp Başkanı Halil Posbıyık, sporcuların elde ettiği derecelerden dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek antrenör ve sporcuları kutladı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Trabzonspor 5 13
3. Altay 6 12
4. Karagümrük 6 11
5. Konyaspor 5 11
6. Hatayspor 5 10
7. Fenerbahçe 5 10
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Sivasspor 6 6
12. Adana Demirspor 6 6
13. Malatyaspor 6 6
14. Göztepe 5 5
15. Gaziantep FK 5 5
16. Kasımpaşa 5 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 6 14
2. Real Madrid 5 13
3. Valencia 5 10
4. Rayo Vallecano 6 10
5. Real Sociedad 5 10
6. Athletic Bilbao 6 9
7. Sevilla 4 8
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 5 8
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 6 4
16. Celta de Vigo 6 4
17. Espanyol 5 3
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 4 0