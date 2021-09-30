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Ereğli’de trafik kazası: 1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

ZONGULDAK 30.09.2021, 17:51
Ereğli’de trafik kazası: 1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Devrek yol ayrımı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 67 TJ 205 plakalı hafif ticari kamyonet ile Dursun D.’nin kullandığı 34 JGG 67 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Dursun D. yaralandı. Yaralı sürücü Dursun D. sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis ekipleri trafiği kontrollü olarak sağlarken, ulaşım tek şeritten sağlandı. Rapor tutulması sonrası otomobil çekici ile yoldan kaldırılırken, trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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