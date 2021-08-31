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Ereğli’de sünnet şöleni yapılacak
Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediyesi 26’ncı Geleneksel Sünnet Şöleni 4 Eylül Cumartesi Günü saat 17.00’de İnönü Park’ında yapılacak.
ZONGULDAK 31.08.2021, 20:38
Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediyesi 26’ncı Geleneksel Sünnet Şöleni 4 Eylül Cumartesi Günü saat 17.00’de İnönü Park’ında yapılacak.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın göreve geldiği 1994 yılında ilki yapılan Geleneksel Sünnet Şöleni’nin 26’ncısı Cumartesi günü yapılacak.
Kdz. Ereğli Belediyesi bu yıl 200 çocuğu sünnet ettirecek. Şölen 4 Eylül Cumartesi günü İnönü Parkı’nda saat 17.00’de yapılacak. Çocuklar aileleriyle birlikte palyaço ve animatör gösterileri eşliğinde keyifli zaman geçirecekler.
Başkan Halil Posbıyık’ın, şölen sonunda çocuklara bisiklet, top ve saatten oluşan sünnet hediyesi dağıtacağı öğrenildi.