Ereğli’de Kültür ve Sanat Merkezi ihalesi yapıldı

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından eski belediye binası yerine inşa edilecek olan Kültür ve Sanat Merkezi (KSM) ihalesi yapıldı. İnşaata bir ay içinde başlanacak Kültür Sanat Merkezi’nin yaklaşık 1.5 yıl sonra açılması planlanıyor.

Kdz. Ereğli’de altından tarihi hamam çıkan eski belediye binası yerine yapılacak olan Kültür ve Sanat Merkezi’nin (KSM) yapım ihalesi gerçekleştirildi.

Kültür Bakanlığı’ndan izinli 2 firmanın teklif verdiği ihaleyi 12 milyon 481 bin 402,50 TL’ye M-Arslan İnşaat Mühendislik Mim.Taah.San. ve Tic.Ltd.Şti kazandı. Anıtlar Kurulu ile ilgili kurumlardan onaylanan proje kapsamında yapılacak Kültür ve Sanat Merkezi’nin alt bölümü cam zemin altında tarihi hamam görünecek şekilde inşa edilecek ve üzerine 3 katlı inşaat yapılacak.

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği’ndeki süreçlerden sonra yüklenici firma ile sözleşme imzalanarak çalışmalar başlayacak. Kültür ve Sanat Merkezi’nin içinde müzik, resim, seramik atölyeleri, oda tiyatrosu ve sergi salonları olacak. İnşaatın bir ay içinde başlaması ve yaklaşık 1.5 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, projenin belediyenin öz kaynaklarıyla gerçekleştirileceğini belirterek, “Bu binayla hem tarihi doku korunarak turizm açısından önemli bir çekim merkezi oluşturulacak. Hem de şehrimizin kültürel hayatının zenginleşmesine büyük katkı sağlayacak. Çok ciddi hazırlıkların ve izin sürecinin sonunda bu aşamaya gelindi. Modern tarzda inşa edilecek bu merkezin çok amaçlı salonları bulunuyor. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.