Ereğli’de 3 okul, ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ projesine katıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Bahçelievler İlkokulu, Kavaklık İlkokulu ve Erdemir İlkokulu’nda oluşturulan kütüphaneler için Vali Mustafa Tutulmaz’ın da katılımıyla açılış töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında Kdz. Ereğli’de Bahçelievler İlkokulu, Kavaklık İlkokulu ve Erdemir İlkokulu’nda kütüphane oluşturuldu.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, üç okuldaki kütüphanelerin açılışını gerçekleştirmek üzere Kdz. Ereğli ilçesine geldi. Vali Tutulmaz’a Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı ve ilçe protokolü de eşlik etti. Vali Tutulmaz, açılışlarda yaptığı konuşmada; kalkınmanın, gelişmenin, refaha ulaşmanın çok okumak ve çok çalışmakla mümkün olduğuna vurgu yaparak öğrencilere bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Öğrencilerle birlikte kitap okuyan Vali Tutulmaz, öğretmenlerle bilgi ve tecrübelerini paylaştı.