Ereğli’de 15 Temmuz şehitleri için mevlid okundu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 15 Temmuz şehitleri için Kur’an-ı Kerim okundu.

Kdz. Ereğli’de ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısıyla düzenlenen programlar kapsamında, öğle namazından önce Meydanbaşı Cami’nde şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu.

Okunan Kur’an-ı Kerim ve mevlidi şerifin ardından İlçe Müftüsü Sabri Kütükçü tarafından başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitler için dua edildi.

Programa Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ile AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt’un yanı sıra bazı kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.