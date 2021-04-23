Ereğli TSO, üyelerini bilgilendirdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Arslan Keleş, Organize Sanayi Bölgesindeki üyeleri bilgilendirdi.

Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, üye ziyaretlerini Organize Sanayi Bölgesinde yer alan işletmelerde gerçekleştirdiği ziyaretlerle sürdürüyor.

Başkan Keleş, Oda Genel Sekreteri Gündüz Acar ve KOSGEB Temsilcisi Kubilay Arslangörür ile birlikte Organize Sanayi Bölgesinde yer alan bazı firmaları ziyaret etti. Ziyarette Başkan Arslan Keleş’e OSB Müdürü Övünç Pehlivanoğlu da eşlik etti.

İlk olarak Yahyaoğlu Döküm firmasında başlayan ziyarette, Firma Yetkilisi Yahya Yahyaoğlu ve Ahmet Yahyaoğlu ile görüşüldü. Ziyaret edilen firmalar; Çınarer Makine Ahmet Çınarer ve Fuat Çınarer, Form Mühendislik Firma Yetkilileri Güner Ergün, Harun Günönü, Teknoplan Firma Yetkilileri; İlhami Muharrem Orak ve Fevzi Özçelik, Kaya Metalurji Firması Yetkilisi; Ahmet Melih Karakaya, BCS Boru Firma Yetkilisi; İsmail Cebecik, ERW TECH ve Yüksel Otomasyon Firma Yetkilileri Basel Akel, Tuncay Yüksel, Tatsan Çelik Firma Yetkilileri Muharrem Yeşilusta, Hüseyin Tatlıbaş, Ermaksan Makine Firma Yetkilisi; Mehmet Erdoğan, Arda Metal Firma Yetkilisi; İlyas Tosun iş yerlerinde ziyaret edildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş’in Oda faaliyetleri ve projeler hakkında bilgilendirme yapmasının ardından KOSGEB Destekleri ve Mesleki Yeterlilik Belgesi gibi konularda da üyelere geniş çaplı bilgiler verildi. Ardından firma üretim hatlarının gezilmesi ve yerinde bilgi alınması ile ziyaret sona erdi.