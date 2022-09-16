Ereğli Eğitim Fakültesi TÜBİTAK proje başarılarına bir yenisini daha ekledi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi, TÜBİTAK 4008 proje desteği almaya hak kazanarak proje başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Bu yıl ilk kez çağrıya çıkılan ve toplumun tüm kesimlerine ulaşarak halkın ihtiyaçlarını gidermeyi amaçlayan TÜBİTAK 4008 Proje Destek Programının başvuru sonuçları dün açıklandı. Buna göre ZBEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Necla Işıkdoğan Uğurlu, “Özel Eğitim Öğretmen Adaylarıyla Bilimi Yaşıyoruz, Bilimsel Düşünmeyi Öğreniyoruz” adlı projesiyle desteklenmeye hak kazandı. Söz konusu proje, TÜBİTAK 4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı doğrultusunda desteklenen 42 projeden biri oldu.

Projesi hakkında konuşan Necla Işıkdoğan Uğurlu, projeye Türkiye’deki kamu ve özel üniversitelerin Özel Eğitim Bölümündeki 30 öğrenciyi dahil etmeyi planladıklarını ve bu öğrencilerin 3. veya 4. sınıfa devam eden öğrenciler olduğunu ifade etti. Proje amacını, Özel Eğitim öğretmen adaylarının, özel gereksinimli öğrencilerin sosyobilimsel konuları bilimsel süreç becerileri ile öğrenmesini ve çözüm üretmesini sağlayacak şekilde yetiştirilmesi olarak açıklayan Uğurlu, böylesi bir programa dahil oldukları için mutluluk ve gurur duyduklarını dile getirdi.

Yürütücüsü olduğu projenin ekibi ile ilgili de bilgi paylaşan Uğurlu, Dr. Öğretim Üyesi Gamze Kaplan’ın uzman, Doç. Dr. Nilay Kayhan, Dr. Sevilay Atmaca, Dr. Canay Pekbay, Dr. Funda Aslan Yolcu, Dr. Özlenen Özdiyar Gedik ve Dr. Sümeyra Soysal’ın ise araştırmacı olarak projede yer aldığını duyurdu.