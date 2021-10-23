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Ereğli Belediyespor sezona galibiyetle başlamak istiyor

Bölgesel Amatör Lig’de 31 Ekim’de sezona Çilimli Belediyespor deplasmanı ile başlayacak Kdz. Ereğli Belediyespor, sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

ZONGULDAK 23.10.2021, 18:36
Ereğli Belediyespor sezona galibiyetle başlamak istiyor

Bölgesel Amatör Lig’de 31 Ekim’de sezona Çilimli Belediyespor deplasmanı ile başlayacak Kdz. Ereğli Belediyespor, sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

BAL Ligi 7. Bölge 1. Grupta mücadele eden Kdz. Ereğli Belediyespor yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Kamp döneminin ardından Şehit Vefa Karakurdu Stadı’nın zemininin değiştiği için hazırlıklarını Alaplı Stadı’nda sürdüren Ereğli Belediyespor’da hedef sezona galibiyetle başlamak.

Koç: "Taraftarımız sonuna kadar bizi desteklesin"

Teknik Direktör Erhan Koç, yeni sezon öncesi yaptığı açıklamada sezona iyi futbol ve galibiyetle başlamanın önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

“2021-2022 Futbol sezonunun tüm takımlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Takım olarak yeni sezona iyi hazırlandık. Hedefimiz; şampiyonluk. Bunun için sezon başlangıçları önemli. İlk maçımız deplasmanda Çilimlispor ile bu maçı kazanarak sezona başlamak istiyoruz. Ereğlili sporseverler ve taraftarlarımız bizi sonuna kadar desteklesinler. Başarılı olmak için elimizden gelen mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz.”

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