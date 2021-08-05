Ereğli Belediyesi, yeni çocuk parkları kuruyor

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın talimatıyla ilçede 5 ayrı noktaya daha çocuk oyun parkı kuruldu. Kent genelindeki park sayısı 280’e çıkarken, yıl içinde 40 parkın da tadilatı yapıldı.

Kdz. Ereğli Belediyesi, kent genelindeki çocuk oyun parklarının sayısını artırıyor. 5 ayrı noktaya daha yeni park kuruldu.

Park ve Bahçeler Birimi’nden sorumlu Temizlik İşleri Müdürü Sezgin Okumuş, Başkan Halil Posbıyık’ın talimatıyla Akarca Mahallesi Necati Ertan Caddesi, Süleymanlar Mahallesi Mustafa Güçeri Sokak (Salı Pazarı altı), Cumhuriyet Halk Evleri içi ve Ömerli Mahallesi Kaynarca konutlarına Çocuk Oyun Parkı kurduklarını söyledi. Okumuş, Elmatepe Mahallesi İnallı Sokak’ta kurulan parkın montaj işlerinin devam ettiğini bildirdi.

Parkların düzenli olarak bakımlarının da yapıldığını anlatan Okumuş, “280 çocuk parkı sayısına ulaştık. Mülkiyet sorunları çözülmüş alanlarda ihtiyaç dahilinde planlı şekliyle çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl ayrıca 40 parkın tadilatını yaptık. Sahil ofis yolunda bulunan Engelli Çocuk Parkı’nı yeniledik. Parkların düzenli olarak bakımlarını yapıyoruz. Kırık parçalar ve kopuk zincirler değiştiriliyor. Parkların yanında yeterli alan varsa ayrıca spor aletleri de yerleştiriyoruz” dedi.