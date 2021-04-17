Erdoğan’ın gelişi öncesinde Valilik binasında yenileme çalışmaları başladı

8 Mayıs’da Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın Zonguldak’a gelişi öncesinde Valilik binasında yenileme çalışmaları başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan yapımı devam eden Uzunmehmet camisinin açılışı için 8 Mayıs’da Zonguldak geleceğini açıklamıştı. Erdoğan’ın gelişi öncesinde Zonguldak Valiliğinde hummalı çalışmalar başladı. Valilik binası önünde eskiyen Atatürk posteri ve Valilik binası yazısı için yenileme çalışmaları başladı. İtfaiye yardımıyla Atatürk posteri yenilirken, Zonguldak Valiliği yazısı ise yenisiyle değiştirildi.