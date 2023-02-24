ERDEMİR Genel Müdürü Niyazi Aşkın Peker, Demirtaş’ı ziyaret etti

ERDEMİR Genel Müdürü Niyazi Aşkın Peker, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş’ı makamında ziyaret etti.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, ERDEMİR Genel Müdürlü Niyazi Aşkın Peker’i makamında ağırladı. Peker’e görevinde başarılar dileyen Demirtaş, ERDEMİR Genel Müdürlüğü görevine Ereğli’yi bilen bir ismin atanmasından duydukları memnuniyeti ifade etti. Başkan Demirtaş ile Genel Müdür Aşkın bir süre sohbet ettikten sonra karşılıklı hediyeler verdi. Demirtaş, Genel Müdür Aşkın’a ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Erdemir’de daha önce Yüksek Fırın Müdürlüğü, Demir Üretim Direktörlüğü, Erdemir Mühendislik Genel Müdür Danışmanlığı görevlerinde bulunan ve Kdz. Ereğli ilçesinde yaşayan Niyazi Aşkın Peker, 12 Eylül 2022 tarihinde Erdemir Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Peker, Erdemir’de 24 yıldır çeşitli kademelerde görev yaptı.