banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Adalardan toplanan atlar nereye kayboldu?
Adalardan toplanan atlar nereye kayboldu?
Sosyete dünyası bu filmi konuşuyor!
Sosyete dünyası bu filmi konuşuyor!
Korona virüse yakalandı, 10 saat sonra hayatını kaybetti!
Korona virüse yakalandı, 10 saat sonra hayatını kaybetti!
Uçak ambulanslar bebekler için havalandı
Uçak ambulanslar bebekler için havalandı

Ensar Vakfı’ndan ihtiyaç sahiplerine yardım

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Ensar Vakfı İlçe Şubesi, köy ve mahalle muhtarları ile ihtiyaç sahiplerine 650 adet kumanya kolisi dağıttı.

ZONGULDAK 17.04.2021, 16:07
2
Ensar Vakfı’ndan ihtiyaç sahiplerine yardım

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Ensar Vakfı İlçe Şubesi, köy ve mahalle muhtarları ile ihtiyaç sahiplerine 650 adet kumanya kolisi dağıttı.

Çaycuma’ nın köy ve mahalle muhtarları ile iletişime geçen Ensar Vakfı Çaycuma Şube Başkanı Adem İnam, ihtiyaç sahibi 650 aileye erzak ihtiyacını hafifletmek için tanesi 100 TL değerinde olan kumanya kolisi ulaştırdı.

Ensar Vakfı Çaycuma Şube Başkanı İnam, "İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayının rahmet ikliminde ihtiyaç sahibi ailelerin erzak ihtiyacının giderilmesi için önemli bir çalışma gerçekleştirdik. Kolileri alan muhtarlar köy ve mahallelerinde belirledikleri ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklar. Ensar Vakfı olarak tüm bağışçılara da ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.

Köy ve mahalle muhtarları bu yardım kolileri için ihtiyaç sahipleri adına Ensar Vakfı Çaycuma Şube Başkanı İnam’a teşekkür ederek kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını ifade ettiler.
banner478
Yorumlar (0)
banner470
13°
parçalı bulutlu