Engelliler sandalyelerine kavuştu

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi’nde tekerlekli sandalye dağıtım töreni ve etkinlik düzenlendi.

Törene Vali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Gençlik Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Varol Demirköse, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık, Karaelmas Gazeteciler Derneği Başkanı Mustafa Emen, engelli dernek başkan yöneticileri ve engelliler katıldı.

Günün anlam ver önemini belirten konuşmayı yapan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak dünya da kutlanıyor. Bugün vesilesiyle engellerimize empati yapmayı onları anlamayı onların problemleri çözmeyi bugün vesilesiyle yeniden göz önüne alıyoruz. Bütün herkesin engelli adayı olduğu anlayışı ile meseleye bakıyoruz. Hiç kimsenin engelli olma iradesiyle olmuyor. Herkes engelli olabilir. Bunun için bütün engelli arkadaşlarımızın problemlerini sıkıntılarını değerlendirmemiz gerekiyor. Devletimiz engellilerin her zaman yanında. Onların eğitimlerinde tedavilerinde günlük hayatta işe alınmalarında bakımlarında her alanda hususlarında engelli vatandaşlarımızın yanında. Ben hem dernek başkanlarımıza kamu kurum ve kuruluşlarımıza hizmet sunan kamu görevlilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Zonguldak Sakatlar Derneği Şube Başkanı Hüseyin Şirin, “Her yıl olduğu gibi bu yılda, 20 tane tekerlekli sandalyeyi bağışçılarını sayesinde tedarik etmiş bulunuyoruz. Bugünde dağıtımını yapacağız. Değerli Valimizin her zaman yanımızda olmasından dolayı bizi burada onurlandırmasana camiamız adına teşekkür ediyorum. Sandalyelerimiz hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Ardından Vali Tutulmaz ve Sakatlar Derneği Başkanı Şirin, derneğe bağışlanan 21 tekerlekli sandalyeyi engelli vatandaşlara dağıttı. Programın son bölümünde Vali Tutulmaz, Sakatlar Derneğinin etkinliğini ziyaret etti.