Engelliler iftar sofrasında buluştu

Alaplı İlçe Müftülüğü tarafından her ay düzenlenen Cami-Engelli buluşmasında bu ay Alaplı İlçe Müftülüğü Engeliler ile iftar sofrasında buluştu.

Zonguldak’ın Alaplı müftülüğünün organize ettiği iftar buluşmasına İlçe Müftüsü Aydın Bostancı engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. İftar yemeği öncesi davetlilere hitaben bir konuşma yapan Alaplı İlçe Müftüsü Aydın Bostancı, Mübarek Ramazan ayının kardeşlik, dostluk ve mağfiret ayı olduğunu hatırlatarak bu tür iftarların birlik ve beraberlik açısından önemli olduğunu vurguladı. İlçe Müftüsü Bostancı, "İlçe Müftülüğü olarak toplumumuzun tüm kesimlerine ulaşmanın ve din hizmeti sunmanın gayreti içerisindeyiz. Müftülüğümüzde görevli engelli koordinatör hocalarımızla İlçemizde yaşayan engelli kardeşlerimize ulaşmaya ve maddi- manevi yanlarında olmaya çalışıyoruz. Her ay düzenli olarak buluştuğumuz engelli kardeşlerimizle bu ramazan ayında iftar sofrasında buluşmak istedik. Allah tutmuş olduğumuz oruçlarımızı ve ibadetlerimizi kabul eylesin. Ramazan ayının bu son günlerinde Kadir gecesini idrak edip salimen Ramazan bayramına kavuşmayı hepimize nasip eylesin" dedi.