Engelliler günü kutlandı

Zonguldak Sakatlar Derneği tarafından 3 Aralık Engelliler günü dolayısıyla Valilik binası önünde tören düzenlendi.

Valilik binası önünde ki törene, Ak Parti İl Başkanı Muammer Avcı, MHP İl Başkanı Varol Demirköse, Zafer Partisi İl Başkanı Oğuzhan Turan, Zonguldak Belediye Başkan Vekili Erol Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Sosyal Politikalar İl Müdürü Vekili Köktürk, Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Necmeddin Cantaş, Zonguldak Engelliler Derneği Şube Başkanı Hüseyin Şirin ve daire müdürleri katıldı.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Ardından Zonguldak Sakatlar Derneği Şubesi tarafından günün anısına tören alanına çelenk konuldu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Zonguldak Sakatlar Derneği Şube Başkanı Hüseyin Şirin, “Bilindiği gibi 3 Aralık dünya engelliler günü birleşmiş milletlerin almış olduğu karar günü. Engelliler sorunlarının anlatılmış bir gündür. 3 aralıkda engellilerin sorunlarını anlatmak için buradayız. Engellilere sağlanmayan imkanlar kısmen sağlandı. Devrim niteliğinde ki gelişmeler de var. Günümüze geldiğimiz zaman engelliler yaşadığı sıkıntılar günümüze geliyor. Sağlık raporları konusunda sıkıntılarımız var. Bugüne kadar sonuç alınmaması sıkıntıya neden oluyor. Diğer taraftan evde bakım aylığı yapılan kriterlerinden hanenin gelirine bakıyorlar bu da sıkıntı yapıyor. Hükümetimizin ve bakanlığın gerekli adımları atmasını bekliyoruz. Protez ve bazı bezlerde sıkıntı var. Bununla ilgili güncelleme yapılması gerek. Biz her zaman söylediğimiz gibi yapılan hizmetlilerin engellileri rahatlatacak olması sosyal devletimizin birinci önceliği olması gerek”dedi.

Tören Özel Eğitim öğrencileri tarafından şiir okunmasının ardından sona erdi.