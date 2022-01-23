Zonguldak’ta etkili olan don ve buzlanma nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına 1 gün izin verildiği açıklandı.

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının gece geç saatlerinden itibaren don ve buzlanma olayı ile ulaşımda meydana getireceği aksamalar nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına bir gün idari izin verildi. Yapılan açıklamada, “Meteoroloji verilerine göre kar yağışının sürüyor olması ve şiddetli soğuğun beraberinde getireceği buzlanma ve don olayı tehlikesi ile ulaşımda aksamalar nedeniyle, il genelinde (ilçelerimiz dahil) engelli ve hamile kamu çalışanlarımızın 24.01.2022 Pazartesi günü bir gün idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi