banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sporcu ve kulüplerle ilgili yeni kararlar
Sporcu ve kulüplerle ilgili yeni kararlar
Navalny'nin avukatı ve sözcüsü gözaltında
Navalny'nin avukatı ve sözcüsü gözaltında
Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı’nda!
Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı’nda!
Bu yılın ilk kirazı çıktı, fiyatı 500 lira!
Bu yılın ilk kirazı çıktı, fiyatı 500 lira!

Enerji hatları yer altına alınıyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediyesi’nin destekleriyle Enerji-SA, Devrek yol ayrımı ile Kepez arasındaki enerji hatlarını yer altına alma çalışmalarına başladı.

ZONGULDAK 21.04.2021, 17:08
2
Enerji hatları yer altına alınıyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediyesi’nin destekleriyle Enerji-SA, Devrek yol ayrımı ile Kepez arasındaki enerji hatlarını yer altına alma çalışmalarına başladı.

Enerji hatlarının güvenliğinin sağlanması, kötü hava koşullarında elektrik kesintilerinin azaltılmasına yardımcı olmak ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için Kdz. Ereğli Belediyesi’nin destekleriyle Enerji-SA tarafından Kepez yolu üzerindeki hatların yer altına alınması çalışmaları başladı.

5 kilometreyi kapsayan çalışma kapsamında 100 kilometre kablo döşenecek. Yaklaşık üç ay gibi bir sürede kablolar yer altına alınacak. 5 bin metrekarelik alanda tamirat işini Kdz. Ereğli Belediyesi üstlendi.

Ayrıca, Müftü Mahallesi ile Kavaklık Mahallesi sınırları içinde bir kısım alanda da aynı çalışma gerçekleştirilecek.
banner478
Yorumlar (0)
17°
hafif yağmur