Emniyetten uygunsuz parklara geçit yok

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafikleri Gazipaşa Caddesinde uygunsuz araç parklarına karşı uygulama yaptı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından Gazipaşa Caddesinde araç parklarına karşı uygulama yapıldı. Ekipler cadde üzerinde park yasağı ihlali yapan araç sürücülerini uyardı. Uyarılara aldırış etmeyen sürücülere ise cezai işlem uygulandı. Yapılan uygulama sayesinde cadde üzerinde araç kalmadı. Uygulamanın gün boyunca devam etmesi bekleniyor.