Emniyetten trafiği tıkayan parklara geçit yok

Zonguldak’ta trafik ekipleri Soğuksu semtinde trafiği tıkayan araç parklarına izin vermedi.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Soğuksu mevkisindeki araç parklarına izin vermedi. Gün boyunca uygunsuz park eden ve trafik yoğunluğuna sebep olan 100’den fazla araca trafik cezası uygulandı.

Uygulamanın devam edeceği öğrenilirken trafik yoğunluğuna sebep olan parklara izin verilmeyeceği öğrenildi.