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Emniyetten öğrencilere SİBERAY eğitimi

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından SİBERAY programı çerçevesinde 10-26 Mart tarihleri arasında öğrencilere farkındalık eğitimi verildi.

ZONGULDAK 27.03.2021, 13:34
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Emniyetten öğrencilere SİBERAY eğitimi

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından SİBERAY programı çerçevesinde 10-26 Mart tarihleri arasında öğrencilere farkındalık eğitimi verildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi, maddi-manevi zararın en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile kurulan koordineyle, istekli olan öğrencilere 10 -26 Mart tarihleri arasında il genelinde toplamda 6 bin 279 öğrenciye SİBERAY farkındalık eğitimi verildi.
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