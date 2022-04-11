Emniyet yeşil sahalardan destek verdi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından dikkat çekmek için yeşil sahalarda pankart açıldı.

İçişleri Bakanlığınca Kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğince hazırlanan; " Kadına şiddet insanlık suçudur " yazılı pankart ile Çaycuma İlçe Stadında oynanan Gökçebeyspor –Kayıkçılar G.B Spor ve Sefercikspor – Saltukova Spor 1. Amatör play-off ligi maçlarında futbolcular ve görevli polis memurları tarafında yeşil sahalarda pankartla destek sergilendi.