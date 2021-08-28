Emniyet Müdürü Aktaş, Kömürspor idmanını ziyaret etti

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Zonguldak Kömürspor’un idmanını ziyaret ederek, futbolculara ve teknik ekibe yeni sezon öncesinde başarılar diledi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Zonguldak Kömürspor’un idmanını ziyaret ederek futbolculara yeni sezon öncesi başarılar diledi. Ayrıca yapılan idmanın ardından Zonguldak’ın yeni İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Fener Sentetik Sahaya gelerek futbolcuları ve teknik ekibe ziyarette bulundu. Ziyarette İl Emniyet Müdürü Aktaş, futbolculara ve teknik ekibe yeni sezonda başarılar dileyerek tatlı ikramında bulundu.

İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş’ın ziyaretinden dolayı mutlu olan futbolcular ve teknik ekip, Aktaş’a ziyaretinden dolayı teşekkür ederken, Zonguldak’ı mutlu etmek adına bu sezon tüm maçlarda ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.