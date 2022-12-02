Emniyet eğlence mekanlarını denetledi

Zonguldak’ta emniyet ekipleri yasadışı bahisle ve kumarla mücadele faaliyetleri doğrultusunda eğlence mekanlarını denetledi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yasadışı bahisle ve kumarla mücadele faaliyetlerimiz doğrultusunda il genelindeki 178 umuma açık eğlence ve dinlenme yeri ile ganyan bayini denetledi. Denetimlerde bin 134 kişinin sorgulaması yapıldı.

Yapılan sorgulamalarda Çaycuma ilçesinde "dolandırıcılık" suçundan aranan bir şüpheli, Devrek ilçesinde 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirinin İnfazı Kanununa muhalefet suçundan aranan bir şüpheli, Kozlu ilçesinde "yoklama kaçağı" olarak aranan bir şüpheli olmak üzere toplam üç şüpheli yakalandı.

İş yerlerine yönelik yapılan denetimlerde; il merkezindeki 2 kıraathane hakkında yasaklı alanda sigara ve alkol tüketiminden dolayı idari yaptırım cezası uygulanmasına yönelik tutanak tutuldu. Bir şüphelinin üzerinde bir adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet mermi ele geçirildi.

Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yasadışı bahis ve kumar dahil her türlü suçla mücadeleye yönelik denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.