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Emniyet ’Bayramınız kemerli olsun’ çağrısı

Zonguldak’ın Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesinde yaptıkları uygulamada bayram öncesinde ’Bayramınız kemerli olsun’ temasıyla sürücülerin bayramını kutladı.

ZONGULDAK 08.07.2022, 10:38
Emniyet ’Bayramınız kemerli olsun’ çağrısı

Zonguldak’ın Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesinde yaptıkları uygulamada bayram öncesinde ’Bayramınız kemerli olsun’ temasıyla sürücülerin bayramını kutladı.

İlçenin Bartın-Çaycuma karayolu üzerinde uygulama yapan Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik ve Asayiş Şube ekipleri araçları durdurarak broşür dağıttı. Ayrıca şoförlere ve yolculara bayram dileklerini ileten polis ekipleri ’Bayramınız kemerli olsun’ temasıyla vatandaşları bayram trafiği konusunda uyardı. Ekipler, yorgun halde trafiğe çıkılmaması konusunda sürücülere tavsiyede bulundular. Vatandaşlar ise polis ekiplerine teşekkür ederek, tüm emniyet teşkilatının bayramını kutladı.

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