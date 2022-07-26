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EML mezunları ilk kez bir araya geldi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir süre önce kurulan Endüstri Meslek Lisesi Mezunlar Derneği düzenlediği etkinlikle okul mezunlarını ilk kez bir araya getirdi.

ZONGULDAK 26.07.2022, 20:52
EML mezunları ilk kez bir araya geldi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir süre önce kurulan Endüstri Meslek Lisesi Mezunlar Derneği düzenlediği etkinlikle okul mezunlarını ilk kez bir araya getirdi.

Kdz. Ereğli Endüstri Meslek Lisesi Mezunları Derneği’nce, “Mezunlarla Buluşma Günü” etkinliği düzenlendi. Sahil Bandındaki Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı. Kdz. Ereğli Endüstri Meslek Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Tuncay Ertürk, 1946’da kurulan Karadeniz Ereğli Endüstri Meslek Lisesi’nden mezunların bir araya gelerek kurdukları derneğin ilk buluşması olduğunu belirterek, katılanlara teşekkür etti. Etkinliğe katılan AK Parti Zonguldak Milletvekili Uçar da, meslek liselerini önemsediklerini belirterek kendisinin de meslek lisesi mezunu olduğunu ve böyle bir etkinlikte yer almaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Etkinlikte okulun ilk mezunlarından Mehmet Tutar’ın, kendisi ile birlikte ilk mezun olan 50 öğrencinin ismini ve bölümlerini tek tek okuması katılımcılardan büyük alkış aldı. Geceye katkılarından dolayı Çanakçılar Yapı Malzemeleri Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Çanakçıoğlu’na, Dernek Başkanı Ertürk tarafından teşekkür plaketi takdim edilerek hediye çekilişi yapıldı. Katılımcılara çeşitli firmalardan temin edilen hediyeler çekilişle takdim edildi.

Mezunlar birlikte yenilen yemeğin ardından müzik eşliğinde eğlendi.

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