Emekliye ayrılan eğitimci, “Çalışma hayatımda çalışmalarımda yorgunluk duymadım”

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğünde uzun yıllardan bu tarafa Şube Müdürü ve Eğitimci olarak görev yapan Esin İlhan’a emekli olması nedeniyle mesai arkadaşları tarafından veda yemeği düzenlendi.

Merkez Orduevinde düzenlenen veda yemeğine İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Bilal Cin, Başkan Yardımcısı Aydın Şanlıoğlu, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Sevilen Köktürk’ün yanı sıra çok sayıda sağlık çalışanları veda yemeğine katıldı.

Daha sonra Esin İlhan’a başarılı hizmetleri ve çalışmalarından dolayı Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Bilal Cin tarafından plaket takdim edildi. Kendi adına düzenlenen bu anlamlı veda yemeğinde bir konuşma yapan Esin İlhan şöyle dedi:

“Göreve başladığım ilk günkü heyecanı görevimi bitirdiğim şu anda da hissediyorum. Başarının en önemli nedeni kişinin işini koşullar ne olursa olsun severek isteyerek yapmasıdır. Çalışma sürecinde farklı sorunlar, zorluklar, güçlükler ve kişiler olacaktır. Böyle durumlarda moralinizi bozarak şikayet eden kişi olmak yerine çözüm odaklı kişiler olmalıyız. Çalışma hayatımda çalışmalarımda yorgunluk duymadım, iyi ilişkiler geliştirdim, insanları sevdim, ekip çalışmasına inandım ve değer verdim. Kurumsal başarı ve şahsi başarımda en büyük etken birlikte özveri ile çalıştığım mesai arkadaşlarım oldu. Hepinize başarılı bir çalışma hayatı, ayrılma zamanınız geldiğinde de mutlu bir veda diliyorum. Şunu unutmayın ki; ihtiyacınız olduğunda hep yanınızdayım, yolunuz açık her şey gönlünüzce olsun.”