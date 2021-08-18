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Emekli öğretmene son veda

Devrekli emekli öğretmen Hamit Kalyoncu sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

ZONGULDAK 18.08.2021, 15:42
Emekli öğretmene son veda

Devrekli emekli öğretmen Hamit Kalyoncu sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde ikamet eden ve yıllarca birçok yerde eğitim alanında hizmet verdikten sonra emekli olan eğitimci Hamit Kalyoncu(79) geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Eğitimci Hamit Kalyoncu

için Devrek Merkez Ulu Camide cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin göz yaşları arasında şehir mezarlığında toprağa verildi.
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