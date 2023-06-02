El emeği ürünleri sergilediler
ZONGULDAK'TA ÇEŞİTLİ KURSLARDA EL EMEĞİ ÜRÜNLER HAZIRLAYAN KURSİYERLER ÜRÜNLERİNİ SERGİLEDİ.
ZONGULDAK 02.06.2023, 11:09
Zonguldak’ta çeşitli kurslarda el emeği ürünler hazırlayan kursiyerler ürünlerini sergiledi.
Zonguldak’ta Halk Eğitim Merkezlerindeki çeşitli kurslara katılan kursiyerlerin el emeği, göz nuru ürünlerinin sunulduğu sergi, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Vali Mustafa Tutulmaz’ın eşi Fatma Tutulmaz tarafından açıldı. Sergiyi gezen Fatma Tutulmaz, birbirinden güzel ürünlere emek harcayanları kutladı, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.