Ekipleri alarma geçiren ihbar asılsız çıktı

Zonguldak’ta bir evde yangın meydana geldiği ve içeride insanların mahsur kaldığı ihbarı ekipleri alarma geçirdi. Olay yerine gelen çok sayıda ekip ihbarın asılsız olduğunu öğrenince olay yerinden ayrıldı.

Olay, akşam saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Dağyolu Sokak’ta meydana geldi. Bir evde yangın meydana geldiği ve yangında insanların mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye, sağlık, polis ve doğalgaz müdahale ekipleri olay yerine geldiklerinde yangını bulamadı. Vatandaşlar da ekipleri görünce sokağa akın etti. Çevrede geniş bir arama tarama çalışması yapan ekipler herhangi bir yangına rastlayamadı. Vatandaşlar da böyle önemli bir konuda asılsız ihbarda bulunulmasına tepki gösterdi. İhbarcının kısa süre sonra olayı ihbar ettiği telefonunu kapattığı tespit edildi. İhbarcıya ulaşamayan ekipler olay yerinden ayrıldı.