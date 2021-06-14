banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ünlülerden Selçuk Tekay'a veda
Ünlülerden Selçuk Tekay'a veda
Veyis Ateş’in savunması istendi!
Veyis Ateş’in savunması istendi!
Altın fiyatları düşüşte!
Altın fiyatları düşüşte!
Sedat Peker'den ses geldi! 24 saat sonra twit attı...
Sedat Peker'den ses geldi! 24 saat sonra twit attı...

Ekipler kademeli normalleşme döneminde denetimlerini sürdürüyor

Zonguldak’ta korona virüs denetimleri kapsamında ekipler uygulama noktalarında denetim yaptı.

ZONGULDAK 14.06.2021, 13:34
Ekipler kademeli normalleşme döneminde denetimlerini sürdürüyor

Zonguldak’ta korona virüs denetimleri kapsamında ekipler uygulama noktalarında denetim yaptı.

Zonguldak’ta kademeli normalleşme döneminde korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler sokağa çıkma kısıtlamasında uygulama noktalarında denetim yaptı. Ekipler kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygularken maske, mesafe, hijyen kurallarına karşı uyarılarda bulundu.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
19°
hafif yağmur
banner493