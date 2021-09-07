banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Aboneliğini iptal ettiren tüketici cayma bedeli ödemeyecek
Aboneliğini iptal ettiren tüketici cayma bedeli ödemeyecek
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem!
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem!
İsrail’den Gazze Şeridi’ne hava saldırısı
İsrail’den Gazze Şeridi’ne hava saldırısı
Palamut beklerken hamsi çıktı
Palamut beklerken hamsi çıktı

Ekipler fırtınaya karşı teyakkuzda

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren fırtınada çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri yaşandı. Belediye ekipleri gerekli temizlik çalışmalarını yaparken yarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle teyakkuz halinde.

ZONGULDAK 07.09.2021, 16:02
Ekipler fırtınaya karşı teyakkuzda

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren fırtınada çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri yaşandı. Belediye ekipleri gerekli temizlik çalışmalarını yaparken yarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle teyakkuz halinde.


Kdz. Ereğli’de dün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar etkili oluyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden devam eden fırtına nedeniyle Müftü Mahallesi Yazar İlhami Soysal Sokak ve Orhanlar Mahallesi İstikbal Caddesi’nde çatı uçması ve parça sarkması yaşandı. Akarca Mahallesi Sipahiler Sokak’ta yola ağaç devrildi. Atatürk Bulvarı Çocuk Parkı yanındaki ağaçta dallar kırıldı.


Belediye İtfaiye Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi yaşanan olaylara anında müdahalede bulunarak gerekli temizlik çalışması yaptı.


Yarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle ekipler teyakkuz halinde bekliyor.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0