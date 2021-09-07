Ekipler fırtınaya karşı teyakkuzda

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren fırtınada çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri yaşandı. Belediye ekipleri gerekli temizlik çalışmalarını yaparken yarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle teyakkuz halinde.

Kdz. Ereğli’de dün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden devam eden fırtına nedeniyle Müftü Mahallesi Yazar İlhami Soysal Sokak ve Orhanlar Mahallesi İstikbal Caddesi’nde çatı uçması ve parça sarkması yaşandı. Akarca Mahallesi Sipahiler Sokak’ta yola ağaç devrildi. Atatürk Bulvarı Çocuk Parkı yanındaki ağaçta dallar kırıldı.

Belediye İtfaiye Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi yaşanan olaylara anında müdahalede bulunarak gerekli temizlik çalışması yaptı.

Yarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle ekipler teyakkuz halinde bekliyor.