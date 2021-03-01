Ekipler dezenfekte çalışması yaptı

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediyesi koronavirüs salgınına karşı halkın yoğun bulunduğu alanlarda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, merkez pazaryeri ve Tuhafiyeciler Çarşısı’nı dezenfekte etti.

Kdz. Ereğli Belediyesi Veteriner işleri Müdürlüğü, korona salgınına karşı dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Halkın yoğun bulunduğu ortak kullanım alanlarını sürekli olarak dezenfekte eden Veteriner İşleri Müdürlüğü Vektör İlaçlama ve Kontrol Merkezi ekipleri, bugün sabah erken saatlerde merkez pazar yerini dezenfekte etti, ardından Tuhafiyeciler Çarşısı’nda çalışmalar devam etti.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri de pazar yeri girişine dezenfekte standı koydu. İlçede maske denetimleri sürüyor.