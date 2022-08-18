Ekipler denetimleri sıklaştırdı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde ekiplerin işyerlerine yönelik denetimleri sürüyor. Kuralara uymayan esnaflara uyarılarda bulunuldu.

Ekipler ilçede faaliyette bulunan tüm işyerlerinde ruhsat, temizlik ve hijyenik olup olmadıklarına yönelik denetim yaptı. Kurallara uymayan esnaf hakkında işlem yapan ekipler, işyeri sahiplerine uyarılarda bulundu. Öte yandan zabıta ekipleri, Devrek İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle birlikte işyerlerinde son kullanma tarihi geçmiş ürün olup olmadığını kontrol etti. Bir işyerinde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığını tespit edilen işyeri hakkında tutanak tuttu.

Denetimlerin sıklıkla devam edeceği öğrenildi.