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Ekipler bayramın ilk gününde geçit vermedi

Zonguldak’ta Ramazan bayramının birinci gününde polis ekipleri tam kapanma yasağı kapsamında kent merkezinde uygulamalarına devam etti.

ZONGULDAK 13.05.2021, 15:52
Ekipler bayramın ilk gününde geçit vermedi

Zonguldak’ta Ramazan bayramının birinci gününde polis ekipleri tam kapanma yasağı kapsamında kent merkezinde uygulamalarına devam etti.

Zonguldak’ta tam kapanma yasağı kapsamında kent merkezinde polis ekiplerinin uygulamaları devam ediyor. Uygulama kapsamında sürücülerin izin belgesi olup olmadığına bakıldı. İzin belgesiz sürücüler ise geri gönderildi. Öte yandan bayramın birinci gününde herhangi bir araç yoğunluğu yaşanmaması da gözlerden kaçmadı. Ekiplerin gün boyunca uygulamalarına devam edecek.
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