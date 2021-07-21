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Ekipler bayramda da teyakkuzda

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Kurban Bayramı’nın ilk gününde trafik denetim uygulaması yapıldı.

ZONGULDAK 21.07.2021, 10:14
Ekipler bayramda da teyakkuzda
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Kurban Bayramı’nın ilk gününde trafik denetim uygulaması yapıldı.

Kurban Bayramının ilk gününde ilçe merkezi anıt kavşağında trafik denetim uygulaması yapıldı. Denetim sırasında ekipler tarafından durdurulan araçlarda sürücülere GBT ve alkol testi yapıldı. Ekipler tarafından sürücü ve araçlarda bulunanların bayramları kutlanırken, kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Trafiği tehlikeye atan sürücüler ve kuralları ihlal edenlere idari işlem uygulanırken, ekiplerin halkın huzur ve güvenliği için bayram boyunca denetimleri sürdüreceği öğrenildi.
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