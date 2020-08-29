Eğitimciler gönüllü kan bağışlayacak
ZONGULDAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, TÜRK KIZILAYI ZONGULDAK KAN MERKEZİ İLE İŞBİRLİĞİ YAPARAK KAN BAĞIŞI KAMPANYASI BAŞLATTI.
Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk Kızılayı Zonguldak Kan Merkezi ile işbirliği yaparak Kan Bağışı Kampanyası başlattı.
Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, (COVID-19) sürecinin getirdiği hassasiyetlerden dolayı hareket kısıtlılığı oluşması ve kaygı nedeniyle ulusal kan bağışına duyulan ihtiyaca destek olmak amacıyla; İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun öncülüğünde gönüllü kan bağışı etkinliği düzenlenecek. 31 Ağustos tarihinden başlayacak olan etkinliğe Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarındaki tüm eğitim çalışanları, eğitim paydaşları ve gönüllü Kan Bağışçıları katılacak.
Kan Bağışları Merkez-Kilimli-Kozlu ilçeleri Zonguldak Valiliği Önünde 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü 10.30-18.00 saatleri arasında, Kdz. Ereğli Meydan Anıtı Önünde 02 Eylül 2020 Çarşamba günü 11.00-19.00 saatleri arasında, Çaycuma’da 04 Eylül .2020 Cuma günü 11.00-18.00 saatleri arasında, Devrek Hükümet Konağı Önünde 07 Eylül 2020 Pazartesi günü 11.00-18.00 saatleri arasında, Alaplı Hükümet Konağı Önünde 09 Eylül 2020 Çarşamba günü 10.30-18.00 saatleri arasında yapılacak. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, “Bu Kan Bağışı kampanyasının bugünlerde çok daha anlamlı olduğunu” belirterek tüm eğitim yöneticilerini, Öğretmenleri, eğitim çalışanlarını Kan Bağışı kampanyasına destek olmaya davet etti.
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