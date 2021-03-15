Devrek’te bulunan Egemenlik Mesire Alanı yeniden düzenleniyor.

Zonguldak’ın Devrek İlçesinde ki Egemenlik Mesire Alanı yeniden düzenlenerek Devreklilerin hizmetine yeni çehresi ile hizmet verecek.

Kış ayı nedeniyle kapalı olan mesire alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, ”Kış sezonu nedeniyle kapalı olan Egemenlik Mesire Alanımızda vatandaşlarımıza daha rahat bir ortam sunmak için yeniden düzenlemeler yapıyoruz. Mesire alanında kuruyan ağaç dallarının budanması, çimlerin kesilmesi, yerinde ayrıştırmak için çöp konteynerlerinin yenilenmesi çalışmalarımız devam ediyor.

Vatandaşlarımızın huzur ve rahat bir şekilde piknik yapıp kafalarını dinleyebilmeleri için belediye olarak elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz” diye konuştu.