banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Doğalgaza yüzde 15 zam geldi!
Doğalgaza yüzde 15 zam geldi!
Yenilenmiş telefon satışına bir düzenleme daha!
Yenilenmiş telefon satışına bir düzenleme daha!
Konut kredileri cep yakıyor!
Konut kredileri cep yakıyor!
3600 ek gösterge için umutlandıran açıklama
3600 ek gösterge için umutlandıran açıklama

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’den Nuri Tekin’e park yapım desteği

Düzce Belediyesi Dr.Faruk Özlü, Alaplı Belediyesine 240 bin tl değerindeki Karşıyaka’ya Park yapılması için malzeme hibe etti. Her iki Başkan arasında yapılan Protokol sonrası CHP Alaplı Belediyesi’ne Karşıyaka Terminal yanında bulunan Park yapılması için 240 bin tl kaynak sağladı.

ZONGULDAK 02.09.2021, 18:23
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’den Nuri Tekin’e park yapım desteği

Düzce Belediyesi Dr.Faruk Özlü, Alaplı Belediyesine 240 bin tl değerindeki Karşıyaka’ya Park yapılması için malzeme hibe etti. Her iki Başkan arasında yapılan Protokol sonrası CHP Alaplı Belediyesi’ne Karşıyaka Terminal yanında bulunan Park yapılması için 240 bin tl kaynak sağladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Alaplı İlçesine yaptığı yardım sonrası “Alaplı ile Düzce’de yaşayan hemşerilerimizin her birine katkı sağlamak boynumuzun borcu, Alaplı halkına kaynak sağladığımız Terminal yanındaki 240 bin TL değerinde hibe olarak Park yapım için desteğimiz hayırlı uğurlu olsun” dedi. Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Alaplı Karşıyaka’ya park yapım desteği için Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ye desteklerinden dolayı ilçem adına teşekkür ediyorum” dedi.

Yorumlar (0)
31°
açık