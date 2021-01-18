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Düşen tentenin altında kaldı
Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Müftü Mahallesinde bir kafenin kardan dolayı düşen tentesinin altında kalan 1 kişi yaralandı.
ZONGULDAK 18.01.2021, 18:15
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Müftü Mahallesinde bir kafenin kardan dolayı düşen tentesinin altında kalan 1 kişi yaralandı.Olay, Ereğli ilçesine bağlı Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın girişinde bulunan işyerinde meydana geldi. Kentte etkili olan yağış sonrası, karın ağırlığına dayanamayan tentenin düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çağırılan 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kar yağışı sonrası Ereğli ilçesinde bir çok ağaç devrilirken, iş yerlerinin tenteneleri yoğun kar birikmesi sonucu çöktü.
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