Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında ücretsiz kan şekeri ölçtüler

14 Kasım Dünya Diyabet günü kapsamında Valilik önünde ücretsiz kan şekeri ölçümü yapıldı.

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlık Başkanlığı 14 Kasım Diyabet Günü kapsamında Valilik önüne stant açıldı. Açılan stantta doktorlar, Ayşe Türk, Hayriye Gökalp ve Diyetisyen Miyase Koru, ücretsiz olarak vatandaşların kan şekerine baktı. Kan şekeri yüksek çıkan vatandaşlar ise diyetisyene yönlendirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği stant akşam saatlerine kadar sürecek.