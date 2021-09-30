Dünya Denizcilik Günü Denizcilik Fakültesinde Kutlandı

Her yıl eylül ayının son perşembe günü kutlanan Dünya Denizcilik Günü, Denizcilik Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikle kutlandı.

Dünya Denizcilik Günü kapsamında Kdz. Ereğli Liman Başkanı Kpt. Ali Görkem, “Denizcilik Kültürü ve Güncel Eğilimler ” başlıklı bir konferans verdi.

Konferansa Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Topuz, Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu Müdürü Sayın Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Dinçer ile akademik ve idari personel katılım gösterdi.

Konferansta güçlü bir denizci ülke olmak için denizcilik kültürünün önemine vurgu yapan Kdz. Ereğli Liman Başkanı Kpt. Ali Görkem, denizcilik kültürünü edindirmek için bakanlık kapsamında yapılan çalışmaları tanıttı. Türk Deniz Ticareti hakkında istatistiki bilgiler veren Görkem, özellikle 2003-2021 arasındaki Türk Deniz Ticareti hacmindeki artışa dikkat çekti. Pandemi döneminde denizcilik sektörünün ayakta kaldığını belirten Görkem, bu dönemde verilen mücadelenin tarihe geçecek nitelikte olduğunu söyledi.

Konferans soru cevap bölümünün ardından Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Topuz’un hediye takdimi ile son buldu.