Duman, MHP MYK Üyesi Korta’dan projelerine destek istedi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Hasbeyler Köyü Muhtarı Hasan Duman ile köy halkı, MHP MYK Üyesi Murat Kotra ve parti yöneticilerini sabah kahvaltısında ağırladı. Muhtar Duman, Kotra’dan köyde kurmayı planladıkları yaşam merkezi projesi için destek istedi.

Hasbeyler Köyü Muhtarı Hasan Duman, Hasbeyler Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Çivici ile köy halkı, MHP MYK Üyesi Murat Kotra ile eşi Yonca Kotra, MHP Zonguldak İl Başkanı Varol Demirköse, Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, Kdz. Ereğli Ülkü Ocakları Başkanı Ufuk Akdeniz, MHP Kdz. Ereğli Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ela Karabulut Ünal, İşadamları İsmail Öztürk ve Yakup Yıldırım’ı Hasbeyler Köyü’nde düzenlenen sabah kahvaltısında ağırladı. Annesi Hasbeyler Köyü’nden olan Kotra, muhtar Duman başta olmak üzere köy sakinleri ile tek tek tanışıp sohbet etti. Yakınlarının mezarlıklarını ziyaret edip dua eden Kotra daha sonra köyü gezerek incelemelerde bulundu.

Hasbeyler Köyü Muhtarı Hasan Duman, köyde yapılan çalışmalar ve eksikler hakkında Kotra ve beraberindekilere bilgiler verdi. Duman, eski köy okulunun bulunduğu alanın atıl vaziyette olduğunu belirterek buraya turizm ve eğitim amaçlı içerisinde kamp alanları, toplantı salonu, köyde kullanılan eski eşya ve aletlerin bulunduğu köy müzesi kurmak istediklerini belirterek kendisinden destek istedi. MHP MYK Üyesi Murat Kotra’da projenin bölgeye uygun olduğunu belirterek hayata geçirilmesi için elinden gelen gayreti göstereceğini ifade etti. Ziyaret anısına Muhtar Duman, Kotra’ya 1960’lı yıllarda çekilen ve dedesinin de yer aldığı eski bir fotoğrafı hediye etti.

Kotra eşi ve köylülerle birlikte son olarak Kayalıdere Şelalelerini gezdi. Hasbeyler Köyü sakinlerine güzel ağırlamalarından ve samimi sohbetlerinden dolayı teşekkür eden MHP MYK Üyesi Murat Kotra bundan sonra kendisinin de köyü olan Hasbeyler’e daha sık geleceğini ifade etti.