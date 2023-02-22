Dostluk maçı öncesinde anlamlı hareket

Zonguldak Belediyesi Fen İşleri ekibi, Zonguldak Kömürspor, Karabük İdmanyurdu maçı öncesinde deprem bölgelerinin isimlerinin yazılı olduğu pankartlar ve Türk bayrağı eşliğinde maçın oynanacağı stadyuma yürüdü.

Kahmanmaraş Merkezli 7.7 depremin ardından 10 ilde can ve kaybı meydana geldi. Depremin ardından Türkiye Tek Yürek olarak deprem bölgelerine destek verdi. TFF 2.Lig takımı Zonguldak Kömürspor’da, Bölgesel Amatör Lig takımı Karabük İdman Yurdu arasında dostluk maçı oynamaya karar verdi. Bugün saat: 14:00’da oynanacak karşılaşma öncesinde Zonguldak Belediyesi de anlamlı bir harekete imza attı. Zonguldak Belediyesi Fen İşleri ekipleri de deprem felaketi yaşayan o ili pankartlara yazarak Türk bayrağı açıp Tek Yürek oldu. Belediye İşçileri pankartlar ve Türk bayrağı eşliğinde madenci anıtından başlayarak maçın oynanacağı Karaelmas Kemal Köksal Stadyumuna yürüdü. Belediye işçilerinin bu anlamlı hareketi vatandaşlardan büyük takdir topladı.