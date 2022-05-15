“Döngü” sergisi kapılarını açıyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Tunçel’in grafik tasarım alanında ürettiği dijital eserlerden oluşan ‘Döngü’ isimli kişisel sergisi tüm sanatseverleri bekliyor.

2021 yılında düzenlediği “Bizim Yunus” isimli ilk kişisel grafik tasarım ve tipografi sergisinin ardından, bu yıl 18 Mayıs’ta açılışı gerçekleştirilecek “Döngü” sergisinde, hayatı zaman ve mekanın iç içe geçtiği bir döngü olarak ele alan sanatçı, insanı da bu akışın bir parçası olarak görüyor. Sergi, 18-25 Mayıs 2022 tarihleri arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde ziyaretçilere açık olacak.