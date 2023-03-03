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Dolandırıcılara karşı uyardılar
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube birimleri tarafından cuma namazı öncesinde Uzunmehmet camiinde dolandırıcılıklara karşı broşür dağıtıldı.
ZONGULDAK 03.03.2023, 13:45
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube birimleri tarafından cuma namazı öncesinde Uzunmehmet camiinde dolandırıcılıklara karşı broşür dağıtıldı.
Broşürde, vatandaşlara dolandırıcıların depremzedeler yararına para toplamalarına yönelik şeylere itibar etmemeleri istendi. Dağıtılan broşürlerde vatandaşlar ilgi gösterdi.
Program broşürlerin dağıtımının ardından sona erdi.