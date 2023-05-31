Doğalgaz zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 1 kişi doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 14.45 sıralarında Bağlık Mahallesi’nde meydana geldi. Doğalgaz zehirlenmesi şüphesi ile özel hastaneye başvuran E.K yapılan ilk müdahalesi altından tedavi altına alındı. Yetkililerden edinilen bilgiye göre E.K hayati tehlikesinin olmadığı zehirlenme şüphesi ile müşahede altında tutulduğu öğrenildi. Yetkililerin konu ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.