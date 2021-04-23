Doğalgaz şebekesi altyapısı için ilk adım atıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde doğalgaz şebekesi altyapısı için yapılacak çalışmaların onayı meclisten geçti.

Kandilli Belediye Meclisi, Nisan ayı olağan meclis toplantısı Mustafa Aydın başkanlığında toplandı. Gündemin 6. maddesinde yer alan Fen İşleri Müdürlüğü’nün Doğalgaz Dağıtım Lisansı hakkındaki yazı okunarak oy birliği ile kabul edildi. Buna göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen dağıtım bölgesine Kandilli Belediye sınırları da dahil edildi. Kandilli Belediyesi sınırları içinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda dağıtım şirketlerince ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke yapım faaliyetlerine belediye tarafından izin verilecek. Belediye sınırları içerisinde gerçekleştireceği doğalgaz dağıtım faaliyetlerine ilişkin alt yapı çalışmaları kapsamında dağıtım şirketlerinden yüzey kaplama veya zemin tahrip bedeli gibi her ne ad altında olursa olsun herhangi bir bedel talep edilmeksizin belediye tarafından yapılacak. Beldede dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında imar ve alt yapı bilgi sistemlerinden dağıtım şirketlerinin faydalanmasına izin verilecek. Dağıtım şebekesinin yapımı ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli iş birliğinin yapılacağının, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu nezdinde taahhüt edilmesine Belediye Meclisince katılan tüm meclis üyelerinin oy birliği ile karar verildi.