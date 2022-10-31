Diyanet İşleri Eski Başkanı MEDEM’in konuğu oldu

ZBEÜ Medeniyet Araştırmaları ve Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin (MEDEM) yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü İlim ve Hikmet derslerinin bu haftaki konuğu Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez oldu.

Çeşitli üniversitelerden çok sayıda akademisyen ve farklı mesleklerde uzman konukların yer aldığı ve yoğun ilgi gören etkinlik bu hafta da büyük ilgi topladı. Diyanet İşleri Eski Başkanının katılımıyla çevrimiçi olarak gerçekleşen etkinlikte Prof. Dr. Görmez kalbe dair ana mevzuların yanı sıra ideal âlimin nitelikleri gibi farklı konulara temas etti.

‘Malumat sahibi olmak kişiyi alim yapmaz’

Malumat sahibi olmanın kişiyi âlim yapmadığı, malumatın doğru ve yanlışı ayırt edecek bir usûl bilgisi olması gerektiği üzerinde duran Prof. Dr. Mehmet Görmez, salih amel olmadan ve âleme hitap etmeden âlim olunamayacağına ve ilmin, insanı hayatı boyunca daima olumlu davranışlara yöneltmesi gerektiğine vurgu yaptı. İslâm’ın bütün insanlığın istikbâli için bir umut ve imkân olduğuna dikkat çeken Görmez, insanın Allah ile olan ilişkisinin şâhid- meşhûd temeline dayanmasının lüzumuna işaret etti.

Yaklaşık iki saat süren program, Merkez Müdürü Doç. Dr. Nuran Çetin’in moderatörlüğünde Prof. Dr. Görmez’in dinleyenlerden gelen soruları cevaplandırmasıyla tamamlandı.